Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

16:2317/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Adreslerde yapılan aramalarda; 23 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet USB bellek, 2 adet bilgisayar, 22 adet banka kartı ile 66 bin TL nakit paraya el konuldu.
Adreslerde yapılan aramalarda; 23 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet USB bellek, 2 adet bilgisayar, 22 adet banka kartı ile 66 bin TL nakit paraya el konuldu.

Mersin merkezli Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 23 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet USB bellek, 2 adet bilgisayar, 22 adet banka kartı ile 66 bin TL nakit paraya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 15'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



#Mersin
#yasa dışı bahis
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu