Yat limanında restorana silahlı saldırı: Bir yaralı

00:1429/01/2026, Perşembe
IHA
Yat Limanı’ndaki restorana düzenlenen saldırıda işletmeci yaralandı.
Yat Limanı’ndaki restorana düzenlenen saldırıda işletmeci yaralandı.

Muğla’da Yat Limanı içindeki bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda işletmeci ayağından yaralandı. Olayın ardından motora binerek kaçan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Yat Limanı içindeki bir restoranda saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkıp gelen bir kişi silahla saldırdı. Ayağından yaralanan işletmeci ihbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi edinilirken tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Olaydan sonra motora binerek bölgeden uzaklaşan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.



YASAL UYARI

