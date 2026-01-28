Marmaris’te sağanak yağış etkili oldu, yollar dereye döndü

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada dere taşkınları yaşandı. Marmaris ilçesine bağlı İçmeler ve Turunç mahallelerinde de sağanak yağışlarla birlikte yollar dereye döndü. Yoğun yağış sebebiyle bazı evleri de su bastı.