Diyarbakır’da tekel bayisine patlayıcı atıldı

00:1013/12/2025, Cumartesi
IHA
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır’da bir tekel bayisine el bombası atıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tekel bayisine el bombası atıldı.
Bomba büyük bir gürültü ile patlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



