Diyarbakır'da 60 yıl boyunca görev yaptığı illerden topladı: Evinin bir odasını ayırdı, hepsinin üzerinde not var

Hediyelikleri ve aldığı çeşitli antika eşyaları 1965'ten itibaren biriktirmeye başladığını ifade eden Ertaş, şunları söyledi:





"Bu esnada yanıma gelip giden arkadaşlarım da eşyaları sormaya başladı. 'Nereden getirdin, nasıl geldi.' diye merak ediyorlardı. Ben de kiminin hediye kimini de parayla aldığımı ifade ediyordum. Benim için hediye gelen eşyalar çok önemli. Bunun için de kim tarafından hediye edildiğini ve tarihini unutmamak adına eşyaların üzerine not yazdım. Onları unutmuyorum bu şekilde."