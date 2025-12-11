Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Doğu'nun Paris'i artık geride kaldı: Medeniyetin beşiği ilçe Bodrum'a benzedi, ilçeye akın ediyorlar

Doğu'nun Paris'i artık geride kaldı: Medeniyetin beşiği ilçe Bodrum'a benzedi, ilçeye akın ediyorlar

19:3811/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki evlerin tek plan rengi, "Bodrum evlerini" andırmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Bodrum’daki gibi bembeyaz evler, tatil bölgesinin şıklığını aratmıyor.

22 bin 346 kişi nüfusu olan Eğil, Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular, Safeviler, Urartular, Medler, Büyük Tigran, Slevoklar ve Persler gibi birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir ilçe olarak biliniyor.

İlçede, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa peygamberlerinin kabirleri yer alıyor. İlçedeki evler, tek plan halinde beyaz renkte olmasıyla "Bodrum evlerini" andırmasıyla dikkat çekiyor. 

Sokakların desenli çalışmalarla süslenmesiyle ilçe, Bodrum’u hatırlatıyor.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

 Şirinliğini de bu beyaz evlerden, resimlerden aldığını belirten Başkan Seydaoğlu, "Bizden önceki dönemlerde evlerin tamamı beyaza boyanmıştı. Birde sokak boyamaları vardı, bu kadar yoğunlukta değildi. Biz göreve geldikten sonra boyama faaliyetlerini biraz daha artırdık...

Eğil, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa birebir kabirlerinin olduğu mübarek bir ilçe. İnanç turizmi anlamında yaklaşık 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmakta. Bazen bu sayı artmakta" dedi.

#Diyarbakır
#Eğil
#Bodrum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025-YDUS 2. dönem sınavı: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı