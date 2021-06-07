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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da vahşet: Bir köpek boynuna ip bağlanarak öldürüldü

Diyarbakır’da daha önce doğum yapan ve yavrularını kaybeden anne köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazına ip bağlanıp işkence edilerek öldürüldü. Duruma tepki gösteren hayvanseverler olayı gerçekleştirilenlerin bulunmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır’da vahşet: Bir köpek boynuna ip bağlanarak öldürüldü
Diyarbakır'da bir köpek boynuna ip bağlanarak vahşice öldürüldü.

Diyarbakır’da sokak hayvanlarını belirli aralıklara besleyen hayvansever Derya Bedel (28), sokak hayvanlarına mama ve yem bıraktığı sırada bir köpeğin boğazına ip dolanarak öldüğünü fark etti. Durumu yetkili kurumlara bildiren Bedel, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

İHA

Kayapınar ilçesi Talaytepe mevkiinde besleme yaptığı sırada köpeğin ölüsüyle karşılaştığını belirten Bedel, "Kalmış olduğum mahallede besleme yaptığım bu köpeği yine dün besleme yaptığım sırada gördüm. Hayvanı bu hale getiren insanların en kısa sürede bulunmasını, kamera kayıtlarının incelenmesini ve aynı zamanda ilgili kurumların bu köpeğe otopsi yaparak ilgilenmesini istiyorum. Bunu yapanların cezasız kalmaması gerekiyor. Ben bunların peşini bırakmayacağım. Eğer bu hayvana kim nasıl bir şekilde şiddet uyguladıysa bu katillerin cezasız kalmamasını istiyorum" dedi.

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