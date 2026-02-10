Yeni Şafak
Diyarbakır’daki silahlı saldırıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralı şahıs ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.

Diclekent Mahallesi Seyyid Eşref Caddesi’nde dün akşam saatlerinde, seyir halindeki 33 BLL 22 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, otomobilde bulunan O.B. (29) yaralanmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, hastaneye sevk edilmişti. Şahsın yaralandıktan sonra yaşananlara ait güvenlik güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin yaptığı çalışmalar sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralı şahıs ise tedavisinin ardından taburcu edildi.


