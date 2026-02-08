Niğde’de silahlı kavga: İki kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi’nde akşam saatlerinde iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda plakası bilinmeyen bir otomobilden 51 AET 737 plakalı otomobile silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobilde bulunan A.G. ve H.Ç. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırı sonrası araçla olay yerinden kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.