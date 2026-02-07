Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

23:567/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Zanlı C.İ. gözaltına alınırken, E.K’nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlı C.İ. gözaltına alınırken, E.K’nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop’ta bir otoparkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Tartışma sırasında tabancayla vurulan E.K.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sinop’ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezi Ada Mahallesi’ndeki bir otoparkta E.K. ile C.İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.İ, E.K’yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı C.İ. gözaltına alınırken, E.K’nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


#Sinop
#tabanca
#vurulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?