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DMM Malatya'daki depremle ilgili uyardı: Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız

DMM Malatya'daki depremle ilgili uyardı: Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız

15:5816/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı(Foto: Arşiv)
İletişim Başkanlığı(Foto: Arşiv)

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

DMM, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından, sosyal medya platformlarından yapılan asılsız haberlere karşı uyardı.


İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Malatya’nın Kale ilçesinde, saat 10.46’da AFAD verilerine göre 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlar inceleme ve saha taramalarını sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"
ifadeleri kullanıldı.



#DMM
#Malatya
#deprem

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