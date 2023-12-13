Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşti

Geleceğin liderlerini bugünden hazırlayan Doğa Koleji alanında uzman akademisyenleri öğrencileri ile buluşturdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı seçimlerde büyük mücadele vererek Liderlik Akademisi’nde yer almaya hak kazanan Doğa Koleji öğrencileri, Eğitim Kampı’nda buluştu. İki gün süren Eğitim Kampı, Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü’nün vizyon konuşması ile başladı.

Alpözü, öğrencilere t-MBA eğitim modeli ile girişimcilik, liderlik, organizasyon, finans ve ekip çalışmasında edindikleri deneyimlerin onlar için büyük kazanım olduğunu belirterek bugünden iş dünyasında adını duyuran, yenilikçi liderler olarak yetiştiklerini dile getirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşen Eğitim Kampı’nın ilk gününde Doğa öğrencileri İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan’dan “Finansal Okuryazarlık”, Prof Dr. Asaf Savaş Akat’tan “İktisat Ne İşe Yarar?” eğitimi aldılar. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik kadrosu ile tanışma fırsatı bulan öğrenciler, eğitimlere aktif katılım sağlayarak farklı bakış açıları elde etti.

Keyifle geçen eğitimler İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Benan Orbay’ın “Stratejik Düşünme” eğitimi ile devam etti. Yoğun katılımla devam eden kampın ilk günü Doç. Dr. Esra Arıkan’nın “Pazarlamanın Sırrı” sunumu ile son buldu.

Eğitim Kampı’nın 2. günü Doğa Koleji Liseler Koordinatörü ve Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz’un “21. Yüzyılda Öğrenci Olmak” adlı sunumu ile başladı. t-MBA Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel öğrencilere t-MBA Eğitim Modelinin kazanımlarını anlatarak “21. Yüzyıl Yetkinliklerine” değindi. Proje yönetme ve takip etme süreçlerini deneyimleyerek öğrenen Liderlik Akademisi Öğrencileri sene boyunca gerçekleştirecekleri proje ve kazanımlar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

İşletmelerin ve araştırmacıların büyük veri setlerinden anlam çıkarmalarına ve stratejik kararlar almalarına olanak tanıyan “Yapay Zekâ” konusunu Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Cabir Hakyemez’den dinleyen öğrenciler, Dr. Öğr. Üyesi Kutay Güneştepe’den “Kaos Ortamında Başarıyı Yakalama”nın sırlarını öğrendiler.

İnteraktif geçen eğitim oturumlarında Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu “İletişim ve Network” un önemini anlattı.