Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap: Sevinme duygusu nasip olmasını diliyoruz

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun. Milletimiz özlemlerine kavuşsun, ülkemiz dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etsin, her bir insanımız sevinsin, gayretimiz ve duamız bunun içindir."

Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.



Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz.



Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020

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