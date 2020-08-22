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Gündem Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelikten cevap Sevinme duygusu nasip olmasını diliyoruz
POLİTİKA

Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap: Sevinme duygusu nasip olmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi dün açıkladı ve Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Milyonları sevince boğan haber, muhalif kesimi rahatsız etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenlere sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun. Milletimiz özlemlerine kavuşsun, ülkemiz dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etsin, her bir insanımız sevinsin, gayretimiz ve duamız bunun içindir."

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