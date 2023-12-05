Meteorolojinin

değerlendirmelerine göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.