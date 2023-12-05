Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojinin
değerlendirmelerine göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Malatya'nın dağlık ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Tunceli'nin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalarla dağlık, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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2 saat önce