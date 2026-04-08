Doğu için zirai don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezince Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı.
Buna göre, gece saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilen uyarıda,
"Don riskinin Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenilmekte olup, başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"
denildi.
#meteoroloji
#hava durumu
#zirai don