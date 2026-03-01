Doğu kara teslim

Geçen hafta adeta baharı hatırlatan ılık günler yaşayan Türkiye, birkaç gün içinde sert bir kış tablosuna teslim oldu. Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentte kar kalınlığı rekor seviyelere ulaşırken, yüzlerce yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karın en çarpıcı adresi Erzurum oldu. Kent merkezinde bir günde ölçülen 60 santimetrelik kar kalınlığı, 24 Şubat 2004’te kaydedilen 110 santimetrelik yağışın ardından şehir tarihinin en yüksek ikinci günlük karı olarak kayıtlara geçti. Şehir merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, park ve bahçeler, araçlar ve çatıların üzeri kalın kar tabakasıyla kaplandı. Yetkililer, karın ardından hava sıcaklıklarının eksi 15 ila eksi 20 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Yoğun kar ve tipi, yalnızca Erzurum’la sınırlı kalmadı. Erzurum’da 225 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Erzincan’da 222, Ardahan’da 89, Kars’ta 70 ve Tunceli’de 58 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Van, Muş, Hakkari ve Bitlis’te de tablo benzer. Bu dört ilde toplam 329 yerleşim biriminin yolu kapandı.

ÜÇ GÜNDÜR ARALIKSIZ KAR

Kars’ta üç gündür aralıklarla süren kar yağışı, bazı bölgelerde kar kalınlığını 1 metrenin üzerine taşıdı. Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Sarıkamış’ta sarıçam ormanları ve yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan’da ise kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

HER YER BEMBEYAZ

Sivas'ta kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Mesire alanında bulunan ve kar üzerinde yiyecek arayan evcil tavşanlar da dikkati çekti.







