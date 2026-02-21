Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Çığ uyarıları peş peşe yapılıyor
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için çığ uyarısı yapıldı. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bekleniyor.
