Doğu'da kar yağışı etkili oldu: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili oldu.

Kent merkezinde karla karışık yağmur görüldü, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Doğu illerinde kar yağışı etkili oldu.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için gece boyunca çalışma yaptı.

5 günlük Erzurum hava durumu

Ağrı

Ağrı'da, etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çevre yolundaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Okula gitmek için sabah evden çıkan öğrenci ve vatandaşlar, kara hazırlıksız yakalandı.

Okula gitmek için sabah evden çıkan öğrenci ve vatandaşlar, kara hazırlıksız yakalandı. Kar yağışıyla araçlar ve ağaçların beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerdeki çocuklar da kar topu oynayıp gönüllerince eğlendi.

Eleşkirt ilçesinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

5 günlük Ağrı hava durumu

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla araçlar, ağaçlar ve çatıların karla kaplandığı ilçede, mahalle ve sokaklarda biriken kar nedeniyle yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

AA Ovacık'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aralıklı yağışın etkili olduğu ilçede, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

REKLAM

Beyaz örtü yüzünden sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, yüksek kesimlerdeki köylerde yaşayan bazı besiciler, kışı geçirmek üzere koyun sürülerini kamyonlara yükleyip çevre il ve ilçelerdeki kışlaklara götürmeye başladı.

Öte yandan Ovacık Belediyesi, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

5 günlük Tunceli hava durumu

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kars Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de şehirler arası yollarda çalışma yaptı.

AA Sarıkamış'ta karlar üzerinde tilki görüntülendi.

Sabah erken saatlerde okula giden öğrenciler de kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlar, evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Çocuklar da kardan adam yapıp kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

5 günlük Kars hava durumu

Ardahan

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Göle ilçe merkezinin yanı sıra, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarının yüksek kesimleri karla kaplandı.

AA Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde ulaşımın sorunsuz sağlandığı bildirildi.

REKLAM

5 günlük Ardahan hava durumu

Van'da kar nedeniyle yollar kapandı

Van'da gece etkili olan kar nedeniyle 7 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve yüksek yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Bahçesaray'da 4, Çatak'ta 3 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde kar ve tipiden dolayı ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Başkale ilçesinde etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 20, ilçe merkezinde de 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Muş'ta da gece başlayan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kentteki 2 bin 490 rakımlı Çavuş Tepe'de yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

5 günlük Van hava durumu