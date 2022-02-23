Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi

Tevfik Göksu: İstanbulluları 3 yıldır yalanlarla aldatıyorlar

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu CNN TÜRK'te katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun üç yıldır İBB Belediye Başkanlığı yaptığına dikkat çeken Göksu '40 kadın doğum evi, 10 çocuk sağlık merkezi, 30 yüzme havuzu, 30 kapalı spor salonu, teknokentler, bilişim vadileri, 100 bin araçlık otopark... Nerede? İstanbulluları 3 yıldır yalanlarla aldatıyorlar' ifadelerini kullandı.