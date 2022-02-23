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ANKARA

Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Feray Y'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talep edildi.

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Haber Merkezi DHA
Doktor Ebru Ergin Bakar kimdir? Başkentte doktor Ebru Ergin Bakarı darbeden şüphelinin tutuklanması talep edildi
Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Dr. Bakar'ın darbedilmesi olayına ilişkin Feray Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı.

Poyraz, şüpheli Feray Y'yi, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi.

Ne olmuştu?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin, dün istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası Feray Y. tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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