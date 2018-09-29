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SAMSUN

Doktora uçan tekme atan şahıs yeniden tutuklandı

Samsun’da bayramın birinci günü hastanede çıkan kavgada doktora uçan tekme atan şahıs yeniden tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
Samsun'da doktora uçan tekme atan şahıs yeniden tutuklandı
Samsun'da doktora uçan tekme atan şahıs yeniden tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde Ramazan Bayramı’nın birinci günü bir barda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şüpheliler gittikleri özel bir hastanenin acil servisinde olay çıkardı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli Afgan asıllı Dr. A.F.N.’nin şakağına tekme attı. Yaşanan olayda G.S. ve arkadaşı S.S.K, doktor ve güvenlik görevlisi T.Y.’ye saldırdı. Olayla ilgili G.S. ve S.S.K. 18 Haziran’da çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Tahliye edildi, itiraz üzerine yeniden tutuklandı

G.S. ve S.S.K.’nin avukatlarının tutukluluklarının gözden geçirilmesi ve tahliye talipleri için yaptıkları itiraz sonucu nöbetçi olan Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi her iki şahsın da bir süre önce tahliyelerine karar verdi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye taleplerine itiraz etti.
Söz konusu olayla ilgili G.S. ve S.S.K. hakkında Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılamanın yapılacağı Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı inceleyerek serbest kalan G.S. ve S.S.K. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan G.S., Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı ve mahkemece tutuklanarak yeniden Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.S.K.’nin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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