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ANKARA

Dokuzuncu uçan kale

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran A400M uçaklarının teslimatı sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A400M
A400M

Türkiye’nin dahil olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında üretilen 9’uncu uçağın test ve kabul faaliyetleri de üretiminin gerçekleştiği İspanya’nın Sevilla kentinde tamamlanarak Türkiye’ye teslim edildi. Airbus’ın tesislerinde üretimi yapılan uçak şu ana kadar teslim edilen en üst konfigürasyona sahip.

Uçağın Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na konuşlandırılması beklenirken, onuncu ve son uçağın teslimatının da 2022 başında tamamlanması planlanıyor.

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