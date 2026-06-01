Dolandırıcılar telefonda tuzak kuruyor

Savcılık ve emniyet birimlerinin incelediği dosyalarda, yalnızca bir GSM hattı üzerinden vatandaşlara ait çok sayıda kişisel veriye ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi. Adli kaynaklara göre organize yapılar, “panel” adı verilen yasa dışı sorgu sistemleriyle telefon numaraları üzerinden adres, banka, sosyal medya ve diğer kişisel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bu veriler banka dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve hesap kiralama gibi suçlarda kullanılıyor. Son dönemde özellikle 0850’li hatlarla yapılan aramalarda artış yaşanırken, dolandırıcıların kurumsal izlenim vermek için bu numaraları kullandığı belirtiliyor. Uzmanlar bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunmasını söyledi.