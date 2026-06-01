Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Dolandırıcılar telefonda tuzak kuruyor

Dolandırıcılar telefonda tuzak kuruyor

Oğuzhan Ürüşan
04:001/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Dolandırıcılıktan yasa dışı bahise kadar birçok suçta suç ağlarının ilk hedefi vatandaşların telefon numaraları oluyor.

Savcılık ve emniyet birimlerinin incelediği dosyalarda, yalnızca bir GSM hattı üzerinden vatandaşlara ait çok sayıda kişisel veriye ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi. Adli kaynaklara göre organize yapılar, “panel” adı verilen yasa dışı sorgu sistemleriyle telefon numaraları üzerinden adres, banka, sosyal medya ve diğer kişisel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bu veriler banka dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve hesap kiralama gibi suçlarda kullanılıyor. Son dönemde özellikle 0850’li hatlarla yapılan aramalarda artış yaşanırken, dolandırıcıların kurumsal izlenim vermek için bu numaraları kullandığı belirtiliyor. Uzmanlar bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı dikkatli olunmasını söyledi.



#dolandırıcı
#toplum
#bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler