Dolapta tabakla uyuşturucu vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, bir spikerin şüpheli sıfatıyla verdiği ifade soruşturma dosyasına girdi. Dosyaya yansıyan beyanlarda, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Tolga Aykut’la birlikte İstanbul’un Arnavutköy, Bebek ve Etiler ilçelerinde bulunan farklı adreslerde gerçekleştiği belirtilen çok sayıda buluşmaya ilişkin ayrıntılar yer aldı.

FUARDA TANIŞTIK

Soruşturma dosyasındaki ifadeye göre 1991 doğumlu spiker, Mehmet Akif Ersoy ile bir kitap fuarında tanıştığını, bu tanışmanın ardından taraflar arasında iletişimin sürdüğü söyledi. Fuardan sonra İstanbul’da Ersoy ile Arnavutköy’de bir restoranda buluştuklarını, buradan daha sonra gece eğlence mekânlarına gittiklerini anlatan spiker, “Tanışmamızdan 1 ay sonra bir gece kulübüne gittik. İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve birlikte olduk” dedi. Daha sonraki süreçte Mehmet Akif Ersoy ile Arnavutköy ve Bebek arasında bulunan ve Ersoy’un Mustafa Manaz ile birlikte kullandığı bir konutta bir buluştuklarını anlatan spiker, bu görüşmede taraflar arasında birliktelik yaşandığı, ancak görüşmenin kısa sürdüğü ifade etti. Spiker, bu görüşmenin ardından Mehmet Akif Ersoy ile iletişimin devam ettiğini, ilerleyen dönemde yeniden buluşmalar gerçekleştirildiğini iddia etti.

BULUŞMA ADRESİ “KÜTÜPHANE” KULÜBÜ

İfadeye göre, sonraki görüşmeler Etiler’de bulunan ve Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz tarafından kullanılan başka bir konutta devam etti. Bu adreste gerçekleşen buluşmalarda Mustafa Manaz’ın da bulunduğu, bazı zamanlarda birden fazla kişiyle ilişkiye girdiklerini anlattı. Spiker, bu evde farklı tarihlerde Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olduğunu, bazı görüşmelerde başka kişilerin de aynı adreste bulunduğunu söyledi. Bazı günlerde Mehmet Akif Ersoy’un davetiyle Etiler’de bulunan “Kütüphane” adlı gece eğlence mekânına gittiklerini, bu mekânda Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Tolga Aykut ve başka kişilerle bir araya geldikleri aktaran spiker, gece saatlerinde tekrar Etiler’deki konuta döndüklerini ileri sürdü.

“ANKARA’DAN MİSAFİRİM VAR”

Spiker ifadesinde, Etiler’deki konutta bazı zamanlarda mutfak bölümünde bulunan dolaptan tabakta çıkarılan kokainin kullanıldığına tanık olduğunu anlatarak, Mehmet Akif Ersoy’un bu kullanımların gerçekleştiği ortamlarda bulunduğu, bazı kişilerin ise uyuşturucu madde kullanmadığı belirtildi. Spiker ifadesinde, Ankara’dan gelen bir kişinin de bazı buluşmalara dahil olduğu, birlikte gece eğlence mekânlarına gidildiği ve ardından Etiler’deki adreste bir araya gelindiği anlatarak, “Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı ile tanıştırdı. Bir gün Ankara’dan gelen arkadaşı ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada arkadaşı ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık.” dedi.

İÇTİKLERİNİ GÖRDÜM

Ersoy’un aynı evde E. isimli bir kadınla görüştüğüne de şahit olduğunu, kendisinin de o sırada evde olduğunu iddia eden spiker, “Ersoy ve E.’nin mutfak dolabından kokain çıkarıp rulo para ile içtiklerini gördüm” iddiasında bulundu. Dosyaya giren anlatımlarda, Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve diğer isimlerin bulunduğu ortamlarda karşılıklı rızaya dayalı birlikteliklerin yaşandığı, tarafların bu durumu kendi aralarında olağan kabul ettikleri yönünde beyanlar yer aldı.

KÜTÜPHANE MERCEK ALTINDA