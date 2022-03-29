Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu çerçevede iki ülke heyetleri İstanbul’da bir araya geldi.

Kaldıkları otellerden çıkan Rus ve Ukrayna heyetleri görüşmelerin yapılacağı Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’ne geldi.

Dolmabahçe'de buluşan Rusya-Ukrayna heyetlerinin görüşmesi başladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, İstanbul'da başlayan Rusya ve Ukrayna heyetlerinin toplantısında kilit konunun, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanması olduğunu bildirdi.

"Her iki taraf da savaş kurallarına uymalı"

Podolyak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakere heyetlerinin toplantısı devam ederken Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu.

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Müzakerede birkaç önemli başlığın konuşulduğunu belirten Podolyak, "Kilit konu, Ukrayna için uluslararası güvenlik garantileri konusunda bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Ancak böyle bir anlaşma ile savaşı Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu şekilde sonlandırabiliriz" dedi.

Podolyak, müzakerelerin bir gündeminin de birikmiş tüm insani sorunların çözülebilmesi için ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak savaş kurallarının ihlalinin artmasının da önemli bir sorun olduğunu kaydetti.

Toplantıda savaş esirlerine muamele konusunun da gündeme geldiğini belirten Podolyak, "Her iki taraf da savaş kurallarına uymalı. Her ihlal vakası ilgili makamca ayrıntılı şekilde araştırılacak ve uygun yasal sonuçları olacaktır" diye konuştu.

DÖRT BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 buçuk saat süren heyetlararası görüşme sona erdi.

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