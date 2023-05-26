Dönüşler hızlanacak

İç savaşın vurduğu Suriye'de hayatın yeniden inşası için ilk harç Cerablus'ta konuldu. Savaşın olumsuz etkisi nedeniyle bölgeden ayrılan vatandaşların geri dönmesini teşvik için başlatılan konut projeleri, bölgede umutları yeniden yeşertti.

5 BİN KONUT YAPILACAK

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin, ülkelerine geri dönmesi için terörden temizlenen bölgelerde barınma ve istihdam imkanları için kapsamlı bir çalışma var. Tamamlanan 100 bini geçkin briket evin yanı sıra 1 milyon kişinin daha onurlu ve gönüllü geri dönüşü için dev konut projesine başlandı. Katar Kalkınma Fonu'nca karşılanacak 240 bin konutluk proje çerçevesinde ilk temel Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen ilk yer olan Ras-ul Cavz bölgesinde yapılacak 5 bin konut için atıldı.

BÖLGEDE HUZUR HAKİM

“Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü” hızlandırması beklenen proje, daha önce Türkiye’den ülkelerine dönen mülteciler tarafından sevinçle karşılandı. Konuştuğumuz Suriyelilerin üzerinde durduğu ilk konu ise bölgedeki güven ortamı. TSK’nın operasyonları sayesinde bölgede huzur ve güven ortamının kurulduğunu belirten Suriyeliler, iş yeri ve konut yatırımlarıyla bölgeye dönüşün hızlanacağına inanıyor.

DÖNENLER ARTACAK

İç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan, yakın zamanda ise memleketlerine geri dönüş yapan Suriyelilerle konuştuk. 5 ay önce ülkesine dönen Adnan Ahmet, ayakkabı ticareti yapabileceği bir iş yeri kurarak hayata adapte olmaya çalıştığını söyledi. Yeni konutların inşasının mutluluk verici olduğunu belirten Ahmet, "Konutlarla birlikte iş yerleri de kurulduğunda dönüşlerin artacağını düşünüyorum. Şu an için iş sıkıntısı yüksek” dedi.

GÜVENLİK TAM

2021’de ülkesine dönüş yapan Rabia Melle, izin alarak geldiği ülkesinden bir daha geri dönmemiş. Cerablus’taki bir ilkokulda matematik öğretmenliği yapan Melle, “Şu an buralarda güven sorunu kalmadı. Kalacak yer ve iş sorunu var. Ülkemiz için ev ve iş yeri yapıyorlar. Yakında diğerlerinin de geri döneceğine inanıyorum” diye konuştu.

GEÇİM SIKINTISI AŞILIRSA HERKES GELİR

Suriye’deki babasını yalnız bırakmamak için ülkesine döndüğünü söyleyen Muhammet Dede, kardeşlerinin para kazanmak için Türkiye’de olduğunu kaydetti. Kardeşlerinin kendilerine para gönderdiğini ifade eden Dede, geçim sıkıntısının halledilmesi durumunda onların da ülkelerine döneceğini dile getirdi. Muhammet Dede’nin babası Adnan Dede ise, “Türkiye’deki çocuklarımı 10 yıldır görmüyorum. Onları çok özlüyoruz. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz o yüzden buraya gelemiyorlar. Geçim sıkıntısı halledilirse orada kimse kalmaz” şeklinde konuştu.

Silah sesleri mazide kaldı

DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’un güvenliği, Türk güvenlik güçleri ve yerel güçler tarafından sağlanıyor. Merkez 187’si sabit, 40’i hareketli olmak üzere toplam 227 güvenlik kamerasıyla 7/24 izleniyor. Güvenlik İzleme Merkezi’ne gelen görüntüler anbean takip edilerek bölgede adeta kuş uçurtulmuyor. Kamera kayıtları doğrultusunda gerekli müdahale ve tedbirler alınıyor. Kameranın yanı sıra güvenlik güçleri tarafından sürekli devriye atılıyor. Suriye sınırından ilk konutların inşa edileceği Ras-ul Cavz bölgesine araçla yaklaşık 40 dakikada vardık. Yol boyunca irili ufaklı yerleşimler olduğunu gördük. En dikkat çekeni ise verimli topraklar oldu. Yol boyunca kesintisiz fıstık ve zeytin bahçeleri görmek mümkün. Tarım ve hayvancılığı devam ettiren bölge halkı, mahsullerini yurt dışına da ihraç ediyor.

CHP’den mülteci provokasyonu

Hükûmet, Suriyeli mültecilerin gönüllü ve onurlu dönüşü için çalışmalarını sürdürürken, 14 Mayıs seçimlerinde sandıktan umduğunu bulamayan CHP, ikinci tur öncesinde mülteci provokasyonuna hız verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Suriyeliler Gidecek!” başlıklı afişleri İstanbul başta olmak üzere şehirlerdeki billboardlara asılırken CHP Gençlik Kolları üyeleri de mültecileri taciz edercesine pek çok yerde duvarları “Suriyeliler Gidecek” yazılarıyla boyuyor. CHP’nin ırkçı son çıkışı da faşizan uygulamalarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi. Özcan, belediye binasını kaplayan bir pankart astırdı. Provokatif pankartta Türkçe ve Arapça “Vatanınızdan kaçıp ülkemize sığındınız ama artık yeter! Geldiğiniz gibi gidin hemen!” denildi.







