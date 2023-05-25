Dönüşün temeli atıldı

Suriye’nin kuzeyinde sığınmacıların dönüşü için devam eden barınma projelerinden biri de Cerablus’un Ras-ul Cavz bölgesinde yükselecek. Buraya yıl sonuna kadar 5 bin daire olacak şekilde bir şehir inşa edilmesi için ilk temeller atıldı. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin “gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü” projesi kapsamında şu ana kadar yaklaşık 554 bin kişi ülkesine döndü. 1 milyon mültecinin daha eve dönüşü için kollar sıvandı. TSK’nın sınır ötesindeki harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde hayatın tekrar normale dönmesi için gerekli altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı.

Yeni Şafak Muhaberi Abdullah Sarica.

KAYNAK KATAR’DAN

AFAD, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik ilk etapta Fırat Kalkanı Bölgesi’nde 5, Barış Pınarı Bölgesi’nde 4 olmak üzere toplam 9 alan belirledi.

Bu alanlara 240 bin konut inşa edilecek. Projenin tüm maliyeti Katar Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak. AFAD ise çalışmaları koordine edecek. Konutların inşasının 2,5 veya 3 yıl içinde bitmesi planlanıyor. Projenin ilk etabını oluşturan ve dün temeli atılan 5 bin konut ise 1 yıl içinde tamamlanacak.

Cerablus’un Ras-ul Cavz bölgesi, El Bab’ın El Hadis bölgesi ve Tel Abyad’ın İskan bölgesindeki inşa projeleri tamamlandı. İlk kazma ise Ras-ul Cavz bölgesine vuruldu. Buraya 5 bin konutluk şehir inşa edilecek. Şehirde bir cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi kamu tesisleri de yer alacak. Ayrıca asfalt yollar, açık alanlar, bahçeler, elektrik şebekesi ve su deposu gibi altyapıları tamamlanacak. Ticari hayatın yeniden canlanması için de her şey düşünülmüş. Proje kapsamındaki yerlerde konutların yanı sıra tarım arazileri, ticaret ve sanayi tesisleri de olacak.

SADECE TÜRKİYE’DEN DÖNENLERE

2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak konutlar 60 ile 100 metrekare arasında olacak.

Bu konutlara halihazırda Suriye’de bulunan kişilerin yerleşmesine izin verilmeyecek. Buralara Türkiye’den ülkelerine dönüş yapacak kişiler yerleştirilecek.

ON BİNLERE YERİNDE İSTİHDAM

Temelleri atılan konut projesi dışında istihdama ilişkin de ciddi adımlar yürütülecek. Proje, başta Türkiye’deki Suriyeliler olmak üzere ülkelerine dönüşü cazip kılacak ve on binlerce kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Güvenli bölgelerde her sektöre ilişkin toplamda 3 bin 47 imalathanenin faaliyeti geçirilmesi planlanıyor.







