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Dört günde söndürebildiler

İBB İtfaiye ekipleri, İkitelli OSB'de cumartasi günü başlayan yangın dün kontrol altına alınabildi. Bazı bölümleri ekiplerce yıkılan bina kullanılamaz hale geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, yanan binada dün incelemelerde bulundu. Çalışanlar, İmamoğlu'na “Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

00:39 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı İmamoğlu İkitelli'deki yangın alanına gitti.

İBB Başkanı İmamoğlu İkitelli'deki yangın alanına gitti.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada 10 Haziran akşamı çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi dün de sürdü. Eski Turgut Özal Caddesi’nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün aralıksız müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyeleri su tankerleriyle destek verdi. Binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken, tehlike oluşturan kısımlar itfaiyenin içeri ulaşabilmesi için önceki gün iş makinesiyle yıkıldı. Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. İtfaiyenin 31 araç ve 95 personelle müdahale ettiği yangın dün 70’inci saatte ancak söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bina içinde arama yaptı. Yanan binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Duyamıyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün olay yerine gelip yanan binada incelemelerde bulundu. İmamoğlu, “Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?” diye soran bir işçiye “Seni duyamıyorum, gel burada konuş” dedi. Bunun üzerine fabrika çalışanı “Haydi tatile” karşılığını verdi. İmamoğlu ise “Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur” dedi.

#İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
#Yangın
#İBB
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