Dört günde söndürebildiler

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada 10 Haziran akşamı çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi dün de sürdü. Eski Turgut Özal Caddesi’nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün aralıksız müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyeleri su tankerleriyle destek verdi. Binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken, tehlike oluşturan kısımlar itfaiyenin içeri ulaşabilmesi için önceki gün iş makinesiyle yıkıldı. Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. İtfaiyenin 31 araç ve 95 personelle müdahale ettiği yangın dün 70’inci saatte ancak söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bina içinde arama yaptı. Yanan binada soğutma çalışmaları devam ediyor.