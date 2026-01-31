Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Drift atan motosiklet sürücüsüne 59 bin 463 lira ceza

Drift atan motosiklet sürücüsüne 59 bin 463 lira ceza

16:0831/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
'Kasksız motosiklet kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 59 bin 463 lira ceza kesilen sürücünün aynı zamanda ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
'Kasksız motosiklet kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 59 bin 463 lira ceza kesilen sürücünün aynı zamanda ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Tokat Erbaa ilçesinde, kasksız halde motosikletle drift atan sürücüye toplam 59 bin 463 lira ceza kesildi ve ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Yıldırım Beyazıt Köprüsü'nde meydana geldi. Kasksız sürücüsü, köprü önünde motosikletiyle drift yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Motosikletle drift atan kişinin M.F.A. olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye 'Drift atmak'tan 58 bin 217 lira, 'Kasksız motosiklet kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 59 bin 463 lira ceza kesildi. Motosikleti trafikten menedilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.



#Tokat
#Erbaa
#trafik cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu