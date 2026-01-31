Yeni Şafak
Sarıyer'de otomobil denize düştü: Tekneden atlayan kişi yüzerek yardıma geldi

15:4831/01/2026, Cumartesi
DHA
Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Kazayı gören hareket halindeki balıkçı teknesindeki kişi denize atlayıp yüzerek yardım için aracın yanına geldi. Yara almadan kazayı atlatan sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. Denizde hareket halindeki bir teknede olan kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tekneden atlayıp yüzürek yardıma geldi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin denize düştüğü ardından teknedekilerin koşarak geldiği görülüyor. Hareket halindeki teknedeki bir kişi de yüzerek otomobilin yanına geliyor.






