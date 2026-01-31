Sarıyer'de otomobil denize düştü: Tekneden atlayan kişi yüzerek yardıma geldi

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Rumeli Kavağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Balıkçı teknesinde bekleyen 3 kişi otomobili denize düştüğünü görünce yardıma koştu. Denizde hareket halindeki bir teknede olan kişi de denize atlayarak yüzerek otomobilin yanına geldi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.