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Drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza

Drift yapan sürücüye 46 bin lira ceza

16:3014/05/2025, الأربعاء
DHA
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Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyup aracını da 60 gün trafikten menetti.
Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyup aracını da 60 gün trafikten menetti.

Kahramanmaraş'ta otomobiliyle drift atan sürücüye trafik ekibi tarafından 46 bin 392 lira para idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde M.T.T., otomobiliyle drift attı. M.T.T.'nin drift görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden plakasını tespit ettiği sürücü M.T.T.'ye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün el koyup aracını da 60 gün trafikten menetti.

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