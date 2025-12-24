Dron ve fotokapan destekli doğa koruma denetimi: 4 kişiye işlem yapıldı

"Kastamonu'da doğayı korumak için teknolojik takip. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetlerinde; 4 kişiye yasal işlem uygulandı. 3 yarı otomatik tüfeğe el konuldu. Dron ve fotokapan desteğiyle, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"