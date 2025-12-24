Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan iki liseli tutuklandı

Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan iki liseli tutuklandı

16:2124/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan iki liseli tutuklandı
Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan iki liseli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 2 lise öğrencisi, bazı kız öğrencilerin sosyal medyadan aldıkları görüntülerini yapay zekayla müstehcen görüntülere dönüştürdüğü ortaya çıkınca tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte bir okulda 2 lise öğrencisi şüphelinin, 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zekâ teknolojisi kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğünü ve bu görüntüleri çeşitli platformlarda paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin B.B.Y. (16) ile E.Y. (15) olduğu belirlenerek, ikisi de gözaltına aldı.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik'

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suça sürüklenen çocuklar olarak değerlendirilen 2 şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, mağdur öğrencilere ait yapay zekâ ile oluşturulmuş müstehcen içerikler ele geçirildi. Savcılıkta ifadesi alınan 2 şüpheli özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapay zekanın geldiği tehlikeli boyut gözler önüne serildi. Yetkililer aileleri ve öğrencileri dijital güvenlik ve sosyal medya paylaşımları konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.



#Yapay zeka
#Kahramanmaraş
#Siber Suçlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sabah ezan saati 25 Aralık Perşembe imsak ve namaz vakitleri