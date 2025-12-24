Yapay zekayla müstehcen görüntü oluşturan iki liseli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte bir okulda 2 lise öğrencisi şüphelinin, 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zekâ teknolojisi kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğünü ve bu görüntüleri çeşitli platformlarda paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin B.B.Y. (16) ile E.Y. (15) olduğu belirlenerek, ikisi de gözaltına aldı.