Dua niyaz ve şükür ayı geldi

İslam alemi bu akşam kılınacak ilk teravih namazıyla Ramazan'a 'Hoş geldin' diyecek. Cemaatle kılınan teravih namazının, sahura kalkmanın ve orucun önemini anlatan Prof. Dr. İlhami Günay, "Ramazan ayı, nefsimizi kötülüklerden arındırmanın, iyiliklerimizi artırmanın ve değerlerimizi daha güçlü yaşamanın ve yaşatmanın aracıdır” dedi.
Rahmet ve bereketi bol olan, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını eda edecek ve ilk sahura kalkacaklar. Teravih namazı, Müslümanları aynı safta birleştirerek islam cemaatinin bir ferdi olmanın aidiyet duygusunun yanı sıra ruhi bir güvende veriyor. Sahur ve iftar yapmanın dini ve sağlık açısından birçok faydası olduğu gibi sahurda Kur'an-ı Kerim okumak-dinlemek ve teheccüd namazı kılmanın da fazileti oldukça fazla. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Günay, teravih namazı kılmanın, sahur ve iftar yapmanın önemini Yeni Şafak’a anlattı.
TERAVİH RUHEN VE BEDENEN RAHATLATIR
Ramazan ayı boyunca camilerde cemaat halinde kılınan teravih namazının, dinin direği olan farz namazlarının tahkim edilmesine katkı sağladığını söyleyen Günay, “Müminin dünyada bıraktığı izin ahirette lehinde veya aleyhinde şahit olması gerçeğinden hareketle teravih namazı, Allah’ın evi addedilen mübarek mekanlarda lehimize şahit bırakmamızı sağlamaktadır. İsmi rahatlamak kökünden gelmesi hasebiyle teravih namazı mümini, ruhen ve bedenen rahatlatır. Zira camide cemaatle eda edilirken cemaatin üzerine inen rahmetten hisse kazandırmanın yanı sıra Teravih vesilesiyle farz namazı cemaatle kılarak 27 derece daha fazla sevap kazanmış oluyoruz. Aralarda okunan salat-ı ümmiyeler, ruhi ve manevi anlamda Peygamberimize olan muhabbetimizi ve saygımızı derinleştirmektedir. Müminleri safta fiziki olarak birleştirdiği gibi İslam cemaatinin bir ferdi olarak aidiyet duygusunun oluşturduğu ruhi güven vermektedir” dedi. Günay, “Teravih aynı zamanda mutat yemeklerden daha fazla yenilen iftarın ağırlığını camiye giderken ve namazı kılarken fiziki olarak da rahatlatmaktadır” diye konuştu.
RAMAZAN NEFSİMİZİ ARINDIRMANIN ARACI
Ramazan ayının müminlerin güzel ahlakı açısından da bir vesile olduğunu söyleyen Günay, “Ramazan ayı bu temel hayat tarzımıza maddi ve bilhassa manevi manada büyük destek vermesi açısından fırsattır. Ramazan ayı, Nefsimizi kötülüklerden arındırmanın, iyiliklerimizi artırmanın ve değerlerimizi daha güçlü yaşamanın ve yaşatmanın aracıdır” dedi.
SAHURDA KUR'AN RUHU İYİLEŞTİRİR
- Sahura kalkmanın dini ve sağlık açısından iki önemli yönü bulunduğunu ifade eden Günay, “Gecenin dinginliğinde mümin, önce kendi vicdanı ile yüz yüze gelmekte. Allah’ın oruç emrini peygamberimizin sahura kalkın tavsiyesiyle yerine getirmenin manevi hazzını yaşamaktadır. İlave olarak bir de teheccüd namazı kıldığında vicdanı ile Rabb'ini buluşturmakta, Diğer yandan Ramazan ayı Kur’ân ayı da olduğundan sahurda okuduğu/dinlediği Kur’ân-ı Kerimin ruhu kuşatıcı ve okşayıcı meltemi onu gün/ömür boyu sarmalamaktadır. Böylece hayata olumlu bakma, hayatın anlamını kavrama ve değer üretme konusunda güçlü enerji kazanmaktadır. Sahurun beden sağlığı açısından faydası ise kuşkusuz gün boyu aç ve susuz kalmasını süresini kısaltmakla verimli ve dirençli bir şekilde iş/eş hayatını sürdürmesini sağlamasıdır” dedi.