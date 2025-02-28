Dua niyaz ve şükür ayı geldi

Sahura kalkmanın dini ve sağlık açısından iki önemli yönü bulunduğunu ifade eden Günay, “Gecenin dinginliğinde mümin, önce kendi vicdanı ile yüz yüze gelmekte. Allah’ın oruç emrini peygamberimizin sahura kalkın tavsiyesiyle yerine getirmenin manevi hazzını yaşamaktadır. İlave olarak bir de teheccüd namazı kıldığında vicdanı ile Rabb'ini buluşturmakta, Diğer yandan Ramazan ayı Kur’ân ayı da olduğundan sahurda okuduğu/dinlediği Kur’ân-ı Kerimin ruhu kuşatıcı ve okşayıcı meltemi onu gün/ömür boyu sarmalamaktadır. Böylece hayata olumlu bakma, hayatın anlamını kavrama ve değer üretme konusunda güçlü enerji kazanmaktadır. Sahurun beden sağlığı açısından faydası ise kuşkusuz gün boyu aç ve susuz kalmasını süresini kısaltmakla verimli ve dirençli bir şekilde iş/eş hayatını sürdürmesini sağlamasıdır” dedi.