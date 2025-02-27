Ramazan alışverişi cepteki marketten

Elif Çar, “Online market alışverişi yapan birçok kullanıcı hala meyve sebze alışverişi yapmakta çekimser kalıyor, çünkü online alışverişin görerek almak ile eşdeğer olamayacağını düşünüyorlar. Biz de kullanıcılarımızın bu kaygılarını bertaraf etmek için geçtiğimiz sene mağaza kadromuza manavlarımızı da dahil ederek çalışmaya başladık. GetirBüyük’te meyve ve sebzeler uzman manavlar tarafından özenle seçiliyor, ürünlerin kalitesi ve tazeliği sürekli kontrol ediliyor. Kadın istihdamına verdiğimiz önemle manavlarımızın yaklaşık yüzde 20’si kadınlardan oluşuyor. Meyve sebzeler yerel üreticiden özenle seçilerek Antalya’daki meyve ve sebze platformumuzda toplanıyor. Kalitesini koruyabilmek için, meyve ve sebzeler mağazalarımızda özel olarak tasarlanmış +8 derece soğuk odalarda muhafaza ediliyor” ifadelerini kullandı.