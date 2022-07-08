Düğümü ankesör çözdü

Kamuya sızan teröristlerin deşifre edilmesi için başlatılan ankesör soruşturmaları FETÖ’nün belini kırdı. Cumhuriyet Savcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet eşgüdümü ile yapılan operasyonlarda FETÖ’nün TSK, TÜBİTAK, Emniyet, vergi dairesi, akademisyen ve hukuk yapılanmalarına darbe vuruldu.

Bugüne kadar ülke genelinde farklı kurumlarda çalışan 26 bin 819 FETÖ’cü tespit edildi. Bu FETÖ’cülere yönelik 1718 operasyon düzenlendi, 24 bin 545 şüpheli gözaltına alındı. TSK ayağına düzenlenen 1480 operasyonda 23 bin 657 şüpheli gözaltına alındı. 8 bin 701’i tutuklandı, 8 bin 657 şüpheli de itirafçı oldu. Emniyet ayağına yapılan 46 operasyonda 371 FETÖ’cü polis gözaltına alındı, 38’i tutuklandı, 152 şüpheli itirafçı oldu. Akademisyen ayağındaki 11 operasyonda 36 FETÖ’cü yakalandı.

6 FETÖ’cü akademisyen tutuklanırken, adli kontrolle serbest bırakılan 15 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu. FETÖ’nün hukuk yapılanmasına da 169 operasyon düzenlendi. 364 FETÖ’cü gözaltına alındı, bunların 62’si tutuklandı. Hukuk yapılanmasında itirafçı oranı yüzde 72 oldu. 261 şüpheli itirafçı olarak örgüte dair bildiklerini anlattı. Ankesörün TÜBİTAK ayağında yapılan 11 operasyonda da 110 FETÖ’cü gözaltına alındı. Bunlardan 22’si tutuklandı. Buradaki itirafçı sayısı ise 45.

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GÜNDEM FETÖ’cü polisler de ankesöre takıldı