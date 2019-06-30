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KÜTAHYA

Kütahya'da düğünden dönen ailenin otomobili kazada ikiye bölündü

Düğün dönüşü feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

Kütahya'da düğünden dönen bir ailenin bulunduğu otomobilin köprünün korkuluklarına çarparak parçalanmasının ardından 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kütahya'da düğün dönüşü kaza
Kütahya'da düğün dönüşü kaza

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu ve Erkan Ertunç'un (43) kullandığı 26 UP 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Hacıkebir köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.

DHA
Kütahya'da düğün dönüşü kaza

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobildeki sürücü ile Hatice Pektaş (41), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Zülal (40), çocukları Eray (10) ve Egehan Ertunç (3), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA
Kütahya'da düğün dönüşü kaza

Ertunç ailesinin, yakınlarının İzmir'in Aliağa ilçesindeki düğününden döndüğü öğrenildi.

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