Düğünde ateş eden yandı

11. Yargı Paketi’nde ‘ateşli silah kullananlara’ verilecek cezalarda artırıma gidileceği öğrenildi. Bu hafta TBMM'ye sunulacak düzenlemelere göre, taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olanlara 4 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak. Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olanlara 9 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtildi.





PARÇA HIRSIZLIĞINA CEZA ARTTIRIMI

Yeni yargı paketinde ‘güveni kötüye kullanma’ suçunda da bazı değişiklikler yapıldı. Mevcut kanunda bu suçtan 6 ay ila 2 yıl arasında ceza veriliyor. Son dönemde araç kiralama sonrasında araçların geri getirilmemesi, çalıntı, hasarlı, kaçak veya hırsızlık sonucunda elde edilen parçaların kiralanan araçların parçalarıyla değiştirilmesi gibi şikayetlerin artması bu suçla ilgili düzenleme yapılma zorunluluğunu beraberinde getirildi. Artık bu suçu işleyenler nitelikli suçtan yargılanacak. Bu nedenle de uygulanacak cezanın alt ve üst sınırlarında artışa gidildi. Ceza süresinin alt sınırı 1 yıl üst sınırı 4 yıl olacak. Ayrıca elektrikli motorlu araçlar da bu suçun konusuna girecek.





SİLAHLA KUTLAMAYA AF YOK

Yargı paketinde ‘açık alanda silahla ateş eden’ veya ‘patlayıcı madde kullananlara’ yönelik verilen cezalarda da değişiklik yapıldı. Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş etmek suretiyle işlenmesi halinde kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Ayrıca bu suçun düğün ve benzeri yerlerde işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılacak.



