Dünyada bir numara

Türkiye ekonomisi salgının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz - ağustos-eylül) güçlü bir toparlanma ivmesinin kaydeden Türkiye, diğer ülkelerden pozitif ayrıştı.

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BEKLENTİLERİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-ağustos-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçları beklentileri aştı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 yükseliş kaydetti.

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KALİTELİ BİR BÜYÜME OLDU

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,5, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı.

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Bu dönemde mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,5, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1, mal ve hizmet ihracatı yüzde 22,4 azaldı. İş gücü ödemeleri yüzde 9,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32,1 yükseldi.

ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMEK

Bakan Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu, üretim ve ertelenen talebin de katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardığını belirterek, “Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek” ifadesini kullandı. Türkiye’nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Varank, “Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Bakan Elvan

ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7’lik büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi. Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendiren Elvan, şu ifadeleri kullando: “Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü performansa işaret ediyordu. Büyümede yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.”

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EN BAŞARILI TABLO TÜRKİYE’DE

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, salgın sürecinde dünyada yaşanan ekonomik daralmalara dikkat çekti. Kaan, “Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 oranında büyümüş olması, yalnızca gelişmekte olan ülkeler arasında değil, gelişmiş ülkelerin ekonomi performansından bile pozitif olarak ayrıştığımıza işaret etmekte” diye konuştu.

RAKAMLAR OLDUKÇA KIYMETLİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre Avrupa Birliği’nin yüzde 4,3, ABD’nin yüzde 2,9, OECD ülkelerinin ise yüzde 4,1 daraldığını aktaran Avdagiç, Türkiye’nin elde ettiği 6,7’lik büyümenin çok kıymetli olduğunu söyledi. Avdagiç, Türkiye’nin süreci iyi değerlendirdiğini bildirdi.

YATIRIMCIYA GÜVEN BÜYÜMEYİ TETİKLEDİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesine ilişkin, “İç talepteki artış, yatırımcının pandemiyi geçici olarak görüp yatırımlarına ağırlık vermesi ve stokların da etkisiyle 6,7’lik bir büyüme oranını yakaladık” açıklamasında bulundu.

İHRACATLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye’nin üçüncü çeyrekte gösterdiği yüzde 6,7’lik büyüme performansından duydukları memnuniyete işaret etti. Salgın ortamında çok önemli bir büyüme sağlandığını aktaran Gülle, “Yaşanan küresel ekonomik krizden biz de çok etkilendik ama çok çabuk toparlandık. Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor” dedi.

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BEKLENTİLER AŞILDI

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, “Bir önceki çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9 küçülme sonrası, üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 6,7’lik büyüme ile piyasaların beklentisi de aşılmış ve önemli bir toparlanmaya imza atılmıştır” ifadesini kullandı. Kopuz, “2020 yılını pozitifi büyüme ile kapatabilmek için iş dünyası olarak devletimiz ile el ele çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

DESTEKLER MEYVESİNİ VERDİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin başarılı bir performans gösterdiğini aktaran Baran, “Yen tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı, sonuçlarını gösterdi” dedi.

YATIRIMLAR BÜYÜMEYİ GETİRDİ

Üçüncü çeyrek büyüme rakamının yurtiçi ve yurtdışı tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “En önemlisi de bu büyümenin yatırım kaynaklı bir büyüme olması. Veriler, bize yatırımların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranında arttığını gösteriyor. Bu son derece önemli bir gösterge” diye konuştu.

BÜYÜME SÜRECEK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yılın son çeyreğinde ekonomik büyümenin ivmelenmesinde azalma yaşanmasına karşın yılın tamamı için pozitif bir büyüme öngördüklerini bildirdi. Söz konusu çeyrekteki yüzde 6,7’lik büyümenin ekonomideki beklentilerin yansıması olduğunu belirten Özdebir, “Üçüncü çeyrekteki kredi genişlemesi büyümeye katkı sağladı” dedi.