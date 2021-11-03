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İSTANBUL

Dünyada ilk kez Sabiha Gökçen'de kullanıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), uzaktan kontrol sistemiyle çalışan "Yolcu Biniş Köprüsü" gerçek uçuş operasyonunda kullanıldı. İSG Üst Yöneticisi Berk Albayrak yaptığı açıklamada, "Uzaktan kumanda sistemi sayesinde, biniş köprüsü klasik çalıştırma sistemi yerine kontrol odasından komuta ediliyor. Operatörlerin bir köprüden diğerine geçmek için harcadığı zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bu sistemle, operasyonlarımızda maksimum verimlilik, konfor ve güvenlik sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Dünyada ilk kez Sabiha Gökçende kullanıldı
'Yolcu biniş köprüsü' ilk kez bir havacılık operasyonunda kullanıldı

İSG'den yapılan açıklamaya göre, sahadaki bilgi ve deneyimini aktaran İSG, dünyanın ilk uzaktan kontrol edilebilen yolcu biniş köprüsü (RCS) için laboratuvar ortamı sundu. Operasyon ve yolcu deneyimini kolaylaştırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren İSG, ortaklaşa inovasyonla geliştirilmesine imkan sağladığı köprüyü 301 numaralı yolcu biniş hattında devreye aldı. İlk yolcu uçağı, 22 Ekim'de bu sistemle çalışan köprüye yanaştı. Böylece İSG, bu teknolojiyi dünyada gerçek operasyonda ve ticari bir uçuşta ilk kez kullanan havalimanı oldu. Operasyonlarında verimlilik, süreklilik ve güvenlik sağlamanın yanı sıra uçakların manevra sürelerini de iyileştirmeyi hedefleyen İSG, akıllı teknolojiyi hayata geçirmek için dünya çapında 5 bin 500'den fazla yolcu biniş köprüsü ile hizmet sunan "TK Elevator" şirketi ile iş birliği yaptı.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, en ileri teknolojileri havacılık sektörüne kazandırarak bu alanda öncü konuma ulaştıklarını belirtti.

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Zamandan tasarruf

Albayrak, uçuş ve yolcu deneyimlerini kolaylaştırmak için inovatif çözümler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "2021 yılı başında TK Elevator şirketi ile iş birliğine gittik ve uzaktan kumanda sisteminin projelendirme aşaması başladı. Ortaklaşa inovasyonla Sabiha Gökçen’in sahadaki deneyimi ile teknoloji, donanım ve yazılımı bir araya getiren RCS çözümünü geliştirdik. Uzaktan kumanda sistemi sayesinde, biniş köprüsü klasik çalıştırma sistemi yerine kontrol odasından komuta ediliyor. Operatörlerin bir köprüden diğerine geçmek için harcadığı zamandan tasarruf etmelerini sağlayan bu sistemle, operasyonlarımızda maksimum verimlilik, konfor ve güvenlik sağlamayı hedefliyoruz. Uzaktan kumanda sistemi ile operasyonlarımızı kesintisiz hale getirdiğimiz gibi manevra sürelerini ve kabiliyetlerini iyileştirdik. Bu sistem operatörlerimizin zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak, iş verimliliğini de artırıyor. Dünyada havacılık sektöründe bir ilke imza atarak, operasyonel bir havalimanında uzaktan kumanda edilen biniş köprüsünü ilk kez bir uçuş operasyonumuzda kullanmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Teknoloji yatırımlarımızla her alanda rekabette üst seviyeye ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

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