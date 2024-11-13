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Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye mi?

Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye mi?

Esmanur Tuna Sarraç
17:5513/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye mi?
Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye mi?

Göç ve Diaspora Vakfı, “Türkiye Göçmen Hareketliliği Raporu”nu açıkladı.

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Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye mi?
Gündem
13 Kasım, Çarşamba

#sığınmacı
#mülteci
#göçmen

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