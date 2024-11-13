Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye mi?
Göç ve Diaspora Vakfı, “Türkiye Göçmen Hareketliliği Raporu”nu açıkladı.
Dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi Türkiye mi?
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13 Kasım, Çarşamba
#sığınmacı
#mülteci
#göçmen
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