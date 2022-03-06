Dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumu'nda

Türkiye, bu hafta önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İlki geçen yıl düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nun ikincisi 11-13 Mart’ta “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” toplanıyor.

ÜST DÜZEY BULUŞMA

Türkiye’nin diplomaside diyaloğu önceleyen pozisyonuyla Asya’dan Avrupa’ya geniş bir coğrafyaya hitap eden bir platform olarak markalaşan ADF-2022, sunduğu sorunları özgürce tartışma ortamıyla anlaşan anlaşamayan, fikir birliği içinde olan olmayan tüm ülkelere kapıların açık olduğu bir platform olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’yı ADF marjında Antalya’da biraraya getirme çağrısında bulundu. Bu çağrıya Rusya tarafından olumlu yaklaşıldığı açıklamaları geldi. Ukrayna ise Türkiye’nin bu yönde yaptığı çağrılara şuana kadar olumlu karşılık vermişti.

REKLAM

DİYALOG ÖNEMLİ BİR ADIM

Ankara, AGİT’ten Avrupa Konseyi’ne uluslararası arenada geniş katılım sağlanacak olan ADF marjında tarafların buluşturulması diyaloğu başlatabilecek önemli bir adım olarak görüyor.

GENİŞ KATILIM

Rusya-Ukrayna savaşının taraflarını üst düzeyde buluşturmayı hedefleyen ADF-2022, gerilimli ilişkilerin olduğu coğrafyalardan da geniş yelpazede katılımcı ağırlamaya hazırlanıyor.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çağrı: Taraflar Antalya'da buluşsun