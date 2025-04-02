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Dünyanın ikinci büyük kanyonu: Tekne keyfi yaptılar

Dünyanın ikinci büyük kanyonu: Tekne keyfi yaptılar

07:362/04/2025, Çarşamba
IHA
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Kemaliye'de dünyanın en zorlu yolu ve Amerika'daki Büyük Kanyon'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon yer alıyor.
Kemaliye'de dünyanın en zorlu yolu ve Amerika'daki Büyük Kanyon'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon yer alıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da yerli ve yabancı turistler bayramda tekne turu keyfi yaşıyor.

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin etkileyici yerlerinden eski adı ‘Eğin' olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve milattan önce 3 binli yıllara dayanan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO'nun kalıcı listesine girmek istiyor. Geçmişi milattan önce (M.Ö) 3 binli yıllara dayanan dünyaca ünlü Karanlık Kanyonun yanı başındaki Kemaliye'de (Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.

Tarihte "cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı'na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

Erzincan'a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşan, bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonuyla, büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşan ve dünyadaki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yoluyla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Kemaliye ilçesi, Erzincan'ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak belirtiliyor.

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye'deki Karanlık Kanyon'da yerli ve yabancı turistler tekne turu keyfi yaşıyor.

Kemaliye, Erzincan'ın dokuz ilçesinden en ünlü olanı. Erzincan'ın incisi olarak tanımlanıyor. Kemaliye'de dünyanın en zorlu yolu ve Amerika'daki Büyük Kanyon'dan sonra dünyadaki en büyük ikinci kanyon yer alıyor.



#Erzincan
#Kemaliye
#Karanlık Kanyon

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