Dünyaya tahılı sevk edecek merkez açılıyor

Ekonomi

Türkiye'nin petrol ithalatı arttı: Listenin başında Rusya var

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 3 milyon 836 bin 983 ton oldu. Ham petrol ve petrol ürünlerinde en fazla ithalat, Rusya, Irak ve Kazakistan'dan yapıldı.