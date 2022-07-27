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POLİTİKA

Dünyaya tahılı sevk edecek merkez açılıyor

Tahıl krizi Türkiye'nin güçlü liderliği ile çözüme kavuşuyor. İlk tahıllar gemilere yüklenirken, İstanbul Levent'te Tahıl Koordinasyon Merkezi kuruldu. Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde kurulan tahıl sevkiyatı üssünün açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, ''Mayın temizleme konusunda herhangi bir ihtiyaç bulunmuyor. Dörtlü toplantıda genel prensiplerde mutabık kalındı. Çalışmaların kalıcı barışa hizmet etmesini umuyoruz'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaya tahılı sevk edecek merkez açılıyor
Tahıl sevkiyat üssü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bu aşamada mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Dörtlü toplantıda genel prensiplerde mutabık kalındı.

Merkezin barış ortamına zemin hazırlamasını istiyoruz. Bu merkez gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Tahıl sevkiyatı üssü açılıyor

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