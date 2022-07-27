Dünyaya tahılı sevk edecek merkez açılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları;
#CANLI İstanbul'daki Tahıl Koordinasyon Merkezi açılıyor. https://t.co/7QYEIkZNl5
#CANLI İstanbul'daki Tahıl Koordinasyon Merkezi açılıyor. https://t.co/7QYEIkZNl5— Yeni Şafak (@yenisafak) July 27, 2022
Bu aşamada mayın temizlemeye ihtiyaç duyulmamaktadır.
Dörtlü toplantıda genel prensiplerde mutabık kalındı.
Merkezin barış ortamına zemin hazırlamasını istiyoruz. Bu merkez gıda fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak.
Ayrıntılar geliyor...