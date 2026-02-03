Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dur ihtarına uymadı: 27 düzensiz göçmenle kaçarken yakalandı

Dur ihtarına uymadı: 27 düzensiz göçmenle kaçarken yakalandı

12:493/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Aydın’da 27 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarmanın ihtarına uymayıp takip sonucu yakalanan araçta 27 düzensiz göçmen çıktı. Araç hakkında el koyma işlemi uygulanarak trafikten men edildi, düzensiz göçmenler hakkında toplam 1 milyon 31 bin 25 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ile GKİT Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri mevkiinde yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Dur ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa panelvan araç, Germencik-Söke bağlantı yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan kontrollerde, koltukları sökülmüş halde toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Araçta yapılan aramalarda şişme bot, bot motoru, bot ekipmanları ve benzin ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, aracın bir rent a car firmasından kiralandığı ve organizatör konumundaki M.M. tarafından kullanıldığı belirlendi. Şüpheli şahıs, 02 Şubat 2026 tarihinde İzmir ilinde yakalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araç hakkında el koyma işlemi uygulanarak trafikten men edildi, düzensiz göçmenler hakkında toplam 1 milyon 31 bin 25 TL idari para cezası uygulandı.




#Aydın
#göçmen kaçakçılığı
#düzensiz göçmen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Baharın müjdecisi Cemre düşme tarihleri belli oldu! İşte ilk cemrenin düşeceği tarih