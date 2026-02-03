Dur ihtarına uymadı: 27 düzensiz göçmenle kaçarken yakalandı

Araçta yapılan aramalarda şişme bot, bot motoru, bot ekipmanları ve benzin ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, aracın bir rent a car firmasından kiralandığı ve organizatör konumundaki M.M. tarafından kullanıldığı belirlendi. Şüpheli şahıs, 02 Şubat 2026 tarihinde İzmir ilinde yakalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araç hakkında el koyma işlemi uygulanarak trafikten men edildi, düzensiz göçmenler hakkında toplam 1 milyon 31 bin 25 TL idari para cezası uygulandı.