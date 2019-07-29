Durdurulan otomobilden 3 bin canlı kurbağa ele geçirildi

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İstanbul Havalimanı'nda 1,2 ton pangolin pulu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan hayvanlardan pangoline ait bir ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Türkiye'de piyasa değerinin yaklaşık 8,5 milyon lira olduğu belirtilen söz konusu pulların şifalı olduğuna inanılan Asya ülkelerinde ise yaklaşık 3 milyon dolara alıcı bulabileceği kaydedildi.