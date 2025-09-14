Yeni Şafak
Duruşma görüntülerine soruşturma

Burak Doğan
04:0014/09/2025, Pazar
Sahte diploma davasında önceki gün hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundan görüntülerinin servis edilmesine soruşturma başlatıldı.

İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, sahte diplomaya cevap veremeyen İmamoğlu’nun şovuna sahne olmuş, arada ise duruşma basın toplantısına dönmüştü. Salon içinde çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK’nın 286’ncı maddesi kapsamında re’sen soruşturma açtı. Şüphelilerin tespiti için de kolluk birimlerine müzekkere yazıldı. TCK 286’da, soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişiler için 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.



