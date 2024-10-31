Duvarlar savaştan yoruldu

ABD medyası, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi de dahil olmak üzere örgütün son iki ayda aldığı ağır darbeler sonrası Gazze’de Hamas ile olan bağlantısını kesmeye istekli olduğunu iddia etti. İsmi açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililerin Axios'a verdiği bilgiye göre, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma birkaç hafta içinde sağlanabilir. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun potansiyel ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Salı akşamı ordu ve istihbarat yetkililerinin yanı sıra bazı bakan ve üst düzey liderle toplantı düzenlendiği ifade edildi. İsrailli yetkililer, görüşülen anlaşmanın Lübnan'daki 2006 savaşını sona erdiren BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının yeniden uygulanmasına dayandığını söyledi. Bu kapsamda, 60 günlük bir ateşkesle Hizbullah'ın militanlarını ve ağır silahlarını Litani Nehri'nin kuzeyine çekeceği ve Lübnan ordusunun sınır hattına 8 bin asker konuşlandıracağı, buna karşılık İsrail'in Lübnan'dan çekileceği öne sürüldü.





SOKAKLARDA ATEŞKES TALEBİ

Lübnan’da bir ateşkes yapılması dört gözle beklenirken İsrail’in saldırıları da sürüyor. Başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin pek çok noktasında sivil ölümleri artarken gerginlik de gün geçtikçe tırmanıyor. Yıllardır siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla mücadele eden Lübnanlılar, savaş durumu nedeniyle büyük korku ve panik içerisinde. 18 etnik ve dini grubun yaşadığı ülkede göçmen krizi, savaş, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kriz, sokakları da adeta iletişim aracına dönüştürdü. Lübnan sokaklarında savaşa ve ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin resim, fotoğraf ve grafitiler yapılmaya başlandı.





BANA ÇOCUKLUĞUMU VERİN

Beyrut’un Hristiyan nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Eşrefiyye semti ve şehir merkezi (Downtown) gibi bölgelerinde ise tabelalara asılan ya da duvarlara grafiti ile yapılan kadın, çocuk, yaşlı ve savaş görselleri göze çarpıyor. Bu görsellerde “Yeter, yorulduk. Lübnan savaş istemiyor”, “Lübnan geri dönecek”, “Bana çocukluğumu verin, bana barışı verin”, “Savaşmak değil, yaşamak istiyoruz”, “Lübnan için dua”, “Bugün şeref yalnızca silahın” ifadeleri yazıyor. Bazı enkazlara ise İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki katliamlarına tepki olarak “ABD yapımı” yazan pankartlar asıldı. İsrail saldırıları sonrası yıkılan binaların enkazlarına da yine İran dini lideri Ali Hamaney ve Hasan Nasrallah’ın görselleri özenle yerleştiriliyor.





DAHİYE NASRALLAH GÖRSELLERİ İLE DONATILDI

Hizbullah’ın kalbi bilinen Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’de örgüt yanlıları, Hasan Nasrallah’ın 27 Eylül’de düzenlenen İsrail saldırısında öldüğüne inanmıyor ya da inanmak istemiyor. Özellikle güneyde İsrail ile çatışan savaşçılarda bu durumun daha çok gözlendiği ve moral-motivasyon sağladığı belirtiliyor. Bu nedenle Dahiye başta olmak üzere Lübnan’daki pek çok duvarda ve billboardlarda “Yenilgiler zamanı geçti, Nasrallah (Allah’ın yardımı) geldi” posterleri asıldı. Dahiye’nin hemen hemen her caddesinde de yine Nasrallah’ın ve öldürülen üst düzey Hizbullah liderlerinin fotoğrafları, Filistin’e destek pankartları bulunuyor. Pankartlarda ise “Ruhun efendisi ve sevgilisi Allah’a emanet”, “Efendim ve sevgilim senin adımlarınla yolumuzu tamamlayacağız” yazıları var.





DEVLETTEN UYARI: BOMBALARA DOKUNMAYIN

Sivil inisiyatiflerin hazırladığı bu görsellerin yanında devlet kurumlarının da halkı uyarmak için yollara astığı bazı ikazlar bulunuyor. Özellikle Beyrut’ta otoyollara yerleştirilen görsellere, İsrail tarafından atılmış ancak patlamamış füze fotoğrafının üstüne “Dikkat tehlike. Sakın dokunmayın, gördüğünüzde yetkililere haber verin” uyarısı yazıldı.





NAİM KASIM: DİRENİŞ SÜRECEK