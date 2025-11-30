Düzce kent merkezinde uyuşturucu operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonları sürüyor. Ekipler tarafından Azmilli Mahallesinde yapılan çalışmalarda iki şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan göz altına alınan Ö.F.Ö.(18) ile E.C.G.(19) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.