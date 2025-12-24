Yeni Şafak
Düzce'de 2 araçtan 46 bin 655 tabanca parçası çıktı: 6 gözaltı

16:4224/12/2025, Çarşamba
DHA
Düzce'de silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, takibe alınan 2 araçta 46 bin 655 tabanca parçası ile yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Tokuşlar Mahallesi'nde M.E.K.'ye ait iş yerinden yolcu otobüsüne ve 1 otomobile kolilerle malzeme yüklendiği tespit edildi. 2 araç takibe alınırken, ekipler Anadolu Otoyolu'na çıkmadan otobüs ile otomobili durdurdu. 2 araçta yapılan aramada; 46 bin 655 tabanca parçası ile birleştirildiğinde bazı parçaları eksik olmakla beraber yaklaşık 2 bin 100 adet tabanca elde edilebilecek malzeme ele geçirildi.

İş yerinin deposunda da 3 ruhsatsız tabanca ve 152 fişek bulundu. Olayla ilgili A.Ö. (52), M.C.Ö. (43), I.İ. (43), D.D. (28), M.E.K. (64) ve Z.K. (26) polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.




