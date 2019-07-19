Gündem Düzcede bir kişinin cansız bedeni bulundu
DÜZCE

Düzce'de sel ve heyelan: Kayıp 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

Düzce'de bir kişinin cansız bedeni bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bir kişinin cesedi bulundu.

Haber Merkezi AA
Düzce'de selde kaybolanları arama çalışması devam ediyor.
Düzce'de selde kaybolanları arama çalışması devam ediyor.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bir kişinin cesedi bulundu.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bir kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Bir kadına ait olduğu öğrenilen cesedin sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

Esmahanım köyünde arama-kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediliyor.
  • Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53), Fatma (42) ve Kağan Töngel (3), anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi aldı.

Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Düzce'de mahsur kalan 8 kişi böyle kurtarıldı
OYNAT 01,06
Düzce'de mahsur kalan 8 kişi böyle kurtarıldı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak kurtarılan 8 kişiyi taşıyan helikopter Sakarya'ya indi. Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için Düzce Valisi Zülkif Dağlı koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopteri Eskişehir'den kalkarak bölgeye geldi.Bölgede mahsur kalan 8 kişi, helikopterle bulundukları bölgeden alındı.
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